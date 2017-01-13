Эксперты рассказали о боязни российских путешественников летать в пятницу, 13-го

Россияне предпочитают воздерживаться от перелетов в пятницу, 13-го числа. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали сотрудники туристического сервиса Kayak.ru.

Эксперты компании провели исследование и выяснили, что в этот день число приобретенных авиабилетов по России и за рубеж падает в среднем на десять процентов в сравнении с любой другой пятницей. «Несмотря на незначительное снижение спроса, можно сказать, что российские путешественники все-таки не решаются покупать билеты на этот день», — резюмировала представитель турсервиса.

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Специалисты британского филиала Kayak.co.uk выяснили, что перелеты в пятницу, 13 января, по ряду направлений оказались значительно дешевле по сравнению с любым другим днем в этом же месяце.

Так, цена авиабилета из Соединенного Королевства на испанский остров Гран-Канария в среднем снизилась на 44 процента и составила примерно 41 евро. Путешествие в Дубай подешевело на 28 процентов (224 евро), на Тенерифе — на 18 процентов (83 евро).

Авиакомпания Finnair 13 января выполнит рейс Копенгаген — Хельсинки, который в шутку называют самым страшным в мире. Все дело в его номере (AY666) и коде аэропорта финской столицы — HEL, что созвучно с английским словом hell («ад»).

Боязнь пятницы, 13-го, связана с распространенным суеверием о том, что в этот день необходимо быть особо готовым к неприятностям.