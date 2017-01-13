В Москве мужчину ударили битой по голове и ограбили на 1,5 миллиона рублей

В Москве двое неизвестных ограбили мужчину на 1,5 миллиона рублей, ударив его битой по голове. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по столице.

Преступление было совершено во вторник на Кировоградской улице. Грабители подошли к потерпевшему, один из них ударил его, после чего нападавшие отобрали у мужчины пакет с деньгами и скрылись.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и правого коленного сустава. Возбуждено уголовное дело по части 162 УК РФ («Разбой»).