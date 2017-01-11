Приезжие из Средней Азии ограбили африканца в Москве

В Новой Москве арестовали двух приезжих из Средней Азии, подозреваемых в разбойном нападении на африканца. Об этом сообщается в среду, 11 декабря, на сайте ГУ МВД России по столице.

Пострадавший — 43-летний уроженец Нигерии — рассказал, что ехал на работу в маршрутном такси. В пути у него возник конфликт с незнакомцами. Позднее на улице между ними произошла драка, в ходе которой ему прыснули в лицо из газового баллончика. После этого мужчины забрали у него золотую цепочку, два флакона духов, несколько пар джинсов, 30 тысяч рублей и мобильный телефон и скрылись.

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Сотрудники уголовного розыска УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) установили подозреваемых. Ими оказались 21-летние мигранты. На опубликованном МВД видео они отказываются признавать свою вину. Кроме того, один из приезжих говорит, что не понимает русский язык.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Разбой» (статья 162 УК РФ). Как отмечается, в качестве максимального наказания она предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

В ноябре в Подмосковье трех уроженцев Узбекистана, оказавшихся транссексуалами, задержали за кражу собак породы чихуахуа.

Ранее в том же месяце Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщал, что около 78 процентов граждан России считают, что государство должно ограничивать приток иностранных мигрантов в страну.