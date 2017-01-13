В ОБСЕ отказались поддержать введение вооруженной миссии в Донбасс

Глава МИД Австрии Себастьян Курц, председательствующий в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил, что у идеи введения вооруженной миссии ОБСЕ в Донбасс нет необходимой поддержки. Такое заявление он сделал в интервью австрийскому изданию Kurier.at.

«Любая миссия требует согласия всех государств [членов организации]», — пояснил Курц.

В октябре 2016 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин согласен на размещение полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.

В мае представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва одобряет идею предоставления наблюдателям ОБСЕ на Украине легкого стрелкового оружия.

Ранее в том же месяце Путин, президенты Франции Франсуа Олланд и Украины Петр Порошенко, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили возможность расширения полномочий Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Руководство самопровозглашенных республик Донбасса высказалось против развертывания полицейской миссии.

Вооруженный конфликт на юге-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как Киев предпринял попытку силового подавления протестов в регионе.