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Медведев назвал премию для журналистов правительственным «лайком»

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев оценил роль журналистов для общества в ходе церемонии вручения премии российского правительства 2016 года в области СМИ. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает ТАСС.

«Уникальная роль журналистики всегда состояла в том, чтобы дать возможность и обществу, и государству объективно взглянуть на себя, честно говорить о своих проблемах», — сказал Медведев.

Премию, отмечающую деятельность журналистов, он назвал своеобразным «лайком» властей. «Используя примененный термин, будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только "клики", но и "лайки". Потому что от нас тоже кое-что зависит, я имею в виду от тех, кто принимает решения, мы эту ответственность перед российской прессой осознаем. Жизнь — штука сложная, и денег, как известно, нет, я это знаю», — добавил политик.

По данным агентства, правительственные премии были вручены 12 номинантам. В частности, награду за выдающиеся достижения получил основоположник советского и российского телевидения Марк Кривошеев.

Премии в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, осуществляющим выпуск данной продукции на русском языке.

Ежегодно вручается 10 премий в размере один миллион рублей каждая.

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