Шохин предсказал рост зарплат в крупных компаниях

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что крупные работодатели в 2017 году начнут поднимать зарплаты. Об этом он заявил в кулуарах Гайдаровского форума, сообщает Rambler News Service в пятницу, 13 января.

При этом Шохин пояснил, что повышение не будет превышать темпы инфляции.

11 января были опубликованы данные мониторинга Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которым в России рост реальных зарплат возобновился. До этого доходы демонстрировали длительное падение.

При этом эксперты не увидели значимого ухудшения субъективных оценок материального положения, несмотря на продолжающееся падение доходов и товарооборота. «Это говорит о привыкании граждан к снижению потребительских стандартов», — отмечалось в исследовании.

RNS со ссылкой на опрос ВШЭ также отмечает, что реальные доходы жителей России снижаются более двух лет подряд. Так с октября 2014 года по ноябрь 2016 года они сократились на 12,7 процента.