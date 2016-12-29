Росстат выявил разницу в зарплатах мужчин и женщин

Мужчины-руководители в России в среднем получают больше своих коллег-женщин на 30 процентов. Об этом говорится в исследовании Росстата, передает Rambler News Service.

В статистической службе отмечают, что в прошлом году мужчины-руководители получали в среднем 70,7 тысячи рублей, а женщины — 49,7 тысячи рублей. При это доля женщин среди руководителей составляет 47,5 процента.

Росстат также сообщает о том, что в среднем по России зарплата женщин на 10,6 тысячи рублей меньше, чем у мужчин. При этом более половины работников в стране — женщины (53,6 процента).

В свою очередь, среди безработных, согласно данным Росстата, мужчин больше на 328 тысяч человек (2,296 миллиона), а женщин — 1,968 миллиона человек.

28 декабря были опубликованы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым наиболее острой для страны проблемой россияне назвали низкие зарплаты (18 процентов). «Сквозная проблема — снижение доходов населения — не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах», — рассказала руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова.