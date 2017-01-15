Верховный муфтий Саудовской Аравии назвал кино и музыку аморальными

Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз бен Абдалла аш-Шейх назвал просмотр фильмов в кинотеатрах аморальным занятием, в котором нет ничего хорошего. Его выступление в эфире спутникового телеканала Al Majid в воскресенье, 15 января, цитирует РИА Новости.

Комментируя роль кинотеатров в жизни королевства, аш-Шейх заявил: «Мы знаем, что это — моральное разложение». На экранах, по его мнению, показывают «пошлые, порнографические, аморальные фильмы, которые привозят из-за рубежа, чтобы изменить нашу культуру».

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В настоящее время в Саудовской Аравии нет ни одного государственного кинотеатра (по некоторым данным, существует несколько частных заведений). Это объясняется в том числе и строгими правилами — общение женщин с мужчинами строго регламентировано, нахождение людей обоих полов в одном зале в темноте считается неприличным и способствующим прелюбодеянию. По этой же причине запрещены театры и концерты.

В мае 2016 года подданным Саудовской Аравии было запрещено делать селфи с домашними животными и играть в настольные и карточные игры с изображением персонажей мультфильма «Покемоны». Первое объяснялось тем, что ислам запрещает идолов, второе — пропагандой сионистских идей.

