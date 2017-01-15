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Несколько заключенных обезглавлены в ходе бунта в бразильской тюрьме

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В бразильской тюрьме Алькакуз, расположенной в городе Натал (штат Риу-Гранди-ду-Норти) произошел крупный бунт. В результате столкновений между двумя преступными группировками погибли по меньшей мере 10 заключенных, несколько из них были обезглавлены. Об этом сообщает портал Folha de Sao Paulo.

Беспорядки начались 14 января. По информации ресурса, представителей одной из группировок ворвались в тюремный блок, где содержались их противники, после чего началась массовая драка.

Глава тюремной системы штата майор Веллингтон Камило (Wellington Camilo) заявил, что в ходе беспорядков сбежать никому не удалось, сообщает BBC News. Однако и попасть в тюрьму стражам порядка, по его словам, не удавалось.

6 января сообщалось о бунте в бразильской тюрьме, расположенной в муниципалитете Боа-Виста. Тогда погибли 33 заключенных. Еще свыше 50 человек стали жертвами столкновений в исправительном учреждении городе Манаус (штат Амазонас).

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