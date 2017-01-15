Хулиганы закидали российское торгпредставительство в Литве яйцами

Здание торгового представительства России в столице Литвы забросали яйцами. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полицейского департамента Вильнюса.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в 9:25 утра. Подробности события выясняются.

Местное интернет-издание Delphi сообщает, что случившееся, вероятно, было простым хулиганством, не связанным с политикой.

В марте 2016 года 20 активистов закидали российское консульство в Одессе яйцами. Акция прошла одновременно с завершением в Ростовской области суда над украинкой Надеждой Савченко, которую обвиняли в причастности к гибели под Луганском российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.