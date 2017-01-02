Мир
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Суд в Чехии отказался признать преступлением бросание яиц в президента

Перейти в «Мою Ленту»
Президент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан

Действия одного из участников ноябрьского митинга 2014 года в Праге, бросавшего яйца в президента Чехии Милоша Земана, не являются преступлением. Такое решение принял суд в чешской столице, пишет РИА Новости со ссылкой на Česká televize.

По мнению суда, подобные деяния являются проступками и подлежат административному наказанию.

Недовольство чешской молодежи в конце 2014 года вызвали высказывания Земана относительно ситуации на Украине (тогда чешский президент, как сообщала польская Gazeta Wyborcza, говорил, что в этой стране идет гражданская война, к которой Россия, обвиняемая Киевом и Западом в причастности к конфликту, отношения не имеет). На церемонии открытия памятной доски к 25-летию падения коммунистического режима политика освистали и забросали яйцами. Одно из них попало в стоявшего рядом с Земаном президента Германии Йоахима Гаука.

Полиция посчитала действия бросавшегося яйцами мужчины проступком и передала материалы дела местным административным органам власти. Те в свою очередь не усмотрели в этом даже проступка. Однако позднее чиновники пересмотрели свое решение и вернули дело полиции. В октябре 2016-го материалы были переданы прокуратуре, а затем в суд.

Представитель президента заявлял, что Земан не планирует каким-либо образом вмешиваться в расследование и не намерен призывать к наказанию мужчины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Zeman: Ukraina to państwo upadłe, a z Rosją trzeba współpracować
Чешский президент пожелал согражданам опасностей и битв
Президент Чехии признал невозможность возвращения Крыма Украине
Президент Чехии отметил день рождения в русском ресторане
Последние новости
Член МОК назвал ошибкой допуск россиян на ОИ-2016
Лондонский суд отказался экстрадировать бывшего гендиректора «Тольяттиазота»
Денежная реформа в Индии спровоцировала ажиотажный спрос на золото
Суд в Чехии отказался признать преступлением бросание яиц в президента
Полсотни зеков погибли во время тюремного бунта в Бразилии
Франция нанесла удары по позициям ИГ в Пальмире
Появилось видео с места гибели попавшего под электричку мужчины в Подмосковье
Другие материалы рубрики
11:05 1 января 2017
Медики эвакуируют раненых после теракта в Стамбуле

Санта убивающий

Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле
17:38 Сегодня

Франция нанесла удары по позициям ИГ в Пальмире

09:41 Сегодня

Нетаньяху допросят по подозрению в коррупции

17:45 Сегодня

Полсотни зеков погибли во время тюремного бунта в Бразилии

13:50 30 декабря 2016
Посольство России в США

Оставить нельзя выслать

Как и почему дипломатов принудительно отправляют на родину
17:31 Сегодня

Названо имя погибшей при нападении на стамбульский ночной клуб россиянки

17:12 Сегодня

По подозрению в причастности к стамбульскому теракту задержаны восемь человек

15:16 Сегодня

Берлин предложил обсудить будущее Асада на переговорах в Астане

00:08 26 декабря 2016

Бунт против элиты

Российские эксперты о главных международных итогах 2016 года
20:13 1 января 2017

Помощник Трампа усомнился в оправданности реакции администрации Обамы

13:36 Сегодня

Крупный теракт в Багдаде совпал с началом визита Олланда в Ирак

18:04 1 января 2017

Самолет с высланными из США дипломатами вылетел из Вашингтона

Россия
Выше, строже, дороже!
Как изменится жизнь россиян в 2017 году
Слава рабочим!
Почему законодатели покушаются на выходные дни — народные и депутатские
Елка на потолке
Как отмечают Новый год в космосе
Появилось видео с места гибели попавшего под электричку мужчины в Подмосковье
Заявившего о бомбе пассажира задержали в Шереметьево
Празднование дня рождения Бандеры назвали фактором разрушения Украины
Путин откликнулся на смерть старшего в роду Романовых
Все материалы
Мир
Медики эвакуируют раненых после теракта в СтамбулеСанта убивающий
Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле
Посольство России в СШАОставить нельзя выслать
Как и почему дипломатов принудительно отправляют на родину
Суд в Чехии отказался признать преступлением бросание яиц в президента
По подозрению в причастности к стамбульскому теракту задержаны восемь человек
Франция нанесла удары по позициям ИГ в Пальмире
Полсотни зеков погибли во время тюремного бунта в Бразилии
Названо имя погибшей при нападении на стамбульский ночной клуб россиянки
Все материалы
Бывший СССР
Карабахские военные на первой линии обороны армии обороны Нагорного Карабаха Назад в будущее
Какие события ожидаются в странах бывшего СССР в 2017 году
Ляшко накормил киевских бомжей
Нил УшаковПедальный зачет
Какими курьезами отметился 2016 год на просторах бывшего СССР
Названа возможная причина обрушения дома в Казахстане
Число погибших от обрушения дома в Казахстане выросло до девяти
Часть многоэтажного дома обрушилась в Казахстане
Численность шествия в годовщину рождения Бандеры оценили в тысячу человек
Все материалы
Финансы
ГУМ, 1992 год«Гайдар здесь ни при чем»
Как Россию готовили к «шоковой терапии»
«Денег взять уже неоткуда»
Что будет с ценами в 2017 году
Курс биткоина превысил 1000 долларов впервые с 2013 года
В России повысились акцизы на алкоголь
Добыча нефти в России достигла рекорда
Деятельность коллекторов в России ограничили
«После санкций продажи выросли на 40 процентов»
Фермер Почепцов о жизни села в условиях экономических войн
Все материалы
Бизнес
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке Абрамовича
«Аэрофлот» выполнил первый прямой рейс по маршруту Сочи — Симферополь — Сочи
«Аэрофлот» начал издавать ежемесячный бортовой журнал для детей
ФАС возбудила новые дела в отношении Lenovo и Superwave Group
«Газпром» одолжит 310 миллионов евро на «Турецкий поток»
Медведев подписал постановление о поддержке авиации
Все материалы
Силовые структуры
Заграничные метаморфозы калашникова
Во что капиталисты превращали советский автомат
Пьянки, go home
Печальные последствия корпоративных посиделок в канун Нового года
Разминирование Алеппо
Как российские военные инженеры чистят город от мин и невзорвавшихся боеприпасов
Бронемашину «Тайфун-К» заметили в Сирии
Российский майор найден мертвым в Ереване
Умер маршал артиллерии Михалкин
Для ВМФ России создадут беспилотники корабельного базирования
Все материалы
Наука и техника
Григорий РаспутинНечистая рать
С какими оккультистами и чернокнижниками общался Николай II до прихода Распутина
Трезвые мечты
Главные игры 2017 года по версии «Ленты.ру»
На одной волне
Самые главные научные открытия 2016 года по версии «Ленты.ру»
К Земле приблизятся две кометы
Ученые предсказали разрушение российских городов
iPhone 7 PlusВзрывы и огрызки
Лучшие смартфоны 2016 года по версии «Ленты.ру»
Назван действенный способ похудения
Все материалы
Спорт
Календарь болельщика. 2017 год. Часть 2
Самые значимые спортивные события наступившего года
СМИ анонсировали лишение Легкова и Вылегжанина медалей ОИ-2014
Член МОК назвал ошибкой допуск россиян на ОИ-2016
Футболист «Зенита» извинился перед «Ювентусом» за переход в китайский клуб
Перенесший восемь операций за 10 дней 18-летний футболист завершил карьеру
Менеджер по экипировке клуба НХЛ сыграл в официальном матче команды
Умер чемпион Европы по футболу Виктор Царев
Все материалы
Культура
Что смотреть в 2017-м
Самые интересные кинопремьеры нового года
Проделана большая работа
«Викинг» скроен по известной формуле «кровь + секс + Библия»
Грибной вождь
Кино каникул с Денисом Рузаевым: от «Викинга» до «Кредо убийцы»
«Викинг» собрал рекордную сумму в первый день года
Умер создатель диснеевского олененка Бэмби
Самые ожидаемые альбомы 2017-го
10 релизов, которые сделают новый год еще лучше
Умер первый менеджер The Beatles
Все материалы
Интернет и СМИ
Лабутены есть, а денег нет
Шутки Путина, Галустян в роли Кадырова и другие вирусные ролики 2016 года
ЦРУ и тараканы
Навальный против Киселева и «Ревизорро» против всех — главные медиаскандалы-2016
Устаревшие гаджеты лишатся WhatsApp
Посольство России отреагировало на действия Обамы изображением хромого утенка
WP сообщила об атаке «российских хакеров» на американские электросети
Ни разу не смешно
Что стоит за самыми драматичными снимками 2016 года
Калининградским чиновникам запретили использовать «Яндекс.Почту», Skype и Gmail
Все материалы
Ценности
«Письмо пером снижает риск болезни Альцгеймера»
Джузеппе Акила: человек, выпустивший самую дорогую ручку в мире
Рождественский романс
Какие весенние подарки можно дарить на зимний праздник
Да пошли они все!
Дарить часы — это больше не плохая примета
Вивьен Вествуд обшила артистов Венского оркестра
Россиянкам показали новогодний триллер
Дизайнер Марк Джейкобс снял трансвеститов в новогоднем видео
Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C
Все материалы
Путешествия
Пульке — пить
Как напиток из сока агавы вытесняет из Мексики пиво
Гламурная глубинка
Красивые и вкусные выходные в зимнем Плесе
Елки-палки
Как выглядит главный символ Нового года в разных уголках мира
Теракт в Стамбуле назвали ударом по туристической привлекательности Турции
Boeing-777 «Японских авиалиний» совершил экстренную посадку в Красноярске
Работа крымского аэропорта существенно осложнилась из-за непогоды
Названо самое страшное место в мире
Все материалы
Из жизни
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
Новогодние лайки
Самые популярные фотографии Instagram за декабрь
Лось пробежался наперегонки с машиной в Монтане
Любовь и другие неприятности
Самые громкие свадьбы и разводы 2016 года
Британский пилот «нарисовал» в небе поздравление с Новым годом
Неизвестный переделал надпись Hollywood «в честь» марихуаны
Индонезиец отметил свой 146-й день рождения
Все материалы
Сорок огненных лет
Отмечаем юбилей прародителя всех «хот-хэтчей» в компании первого VW Golf GTI и GTI Clubsport
«Тесла» решила выйти на российский рынок
«Гелик» против «Брабуса»
Дед Мороз, гонки, салют, дрифт и много чего еще
Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления
Две «Мазды» на самой опасной дороге на Земле
Мы взяли одну классическую машину, одну будущую классику и отправились на остров Мэн
«Форд» дал советы по зимнему вождению
Путеводитель по «Дакару» 2017 года
Когда смотреть и за кого болеть на главном ралли-рейде года
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы