Чешский президент пожелал согражданам опасностей и битв

Президент Чехии Милош Земан пожелал согражданам в 2017 году жизнь, полную опасностей, рисков, битв и побед в них. Об этом он сказал в эфире радиостанции Frekvence 1.

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Глава государства заявил, что не хочет произносить банальных поздравлений и постарается быть оригинальным. «Если бы я пожелал слушателям только здоровья, счастья и долголетия, этого было бы мало. И это была бы лишь красивая фраза», — сказал Земан.

Оригинальным праздничным поздравлением отметились 21 декабря и бездомные Санкт-Петербурга. Нарядившись в костюмы Деда Мороза, они поздравили горожан с наступающим Новым годом. Бомжи обнимались и фотографировались с прохожими, играли с детьми и вручали им подарки.