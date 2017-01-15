СК заинтересовался свесившей ребенка с балкона пятого этажа пьяной женщиной

Следователи в Екатеринбурге начали проверку по информации «о совершении противоправных действий в отношении малолетнего ребенка». Об этом сообщается на сайте управления СК по Свердловской области.

Устанавливаются возможные очевидцы произошедшего, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить, есть ли у ребенка телесные повреждения.

Как отмечает «Комсомольская правда», в ночь на 14 января случайный прохожий увидел, как женщина свесила ребенка с балкона пятого этажа и била его. Он сообщил об этом в полицию. На место выезжала группа немедленного реагирования.

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«В квартире, на которую указал очевидец, сотрудники полиции обнаружили двух женщин — сестер, а также пятилетнюю дочь одной из них. Женщины стали все отрицать. На учете в отделе по делам несовершеннолетних семья не состоит», — рассказали в отделении по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга.

Обе женщины были пьяны, и сотрудники составили на них административные протоколы за мелкое хулиганство.

Екатеринбуржец, который вызвал полицию, рассказал E1.RU, что до приезда стражей порядка он позвонил в дверь квартиры, ему открыли. Две пьяные женщины в ответ на вопрос, зачем били ребенка, сказали: «А как ее еще успокоить».