Названы причины успешного пролета астронавтов через радиационный пояс Земли

Видео: Curious Droid / YouTube

На канале Curious Droid видеохостинга YouTube появился ролик, на котором рассказывается о том, каким образом американским пилотируемым кораблям миссии Apollo удалось пройти через радиационный пояс Земли (пояс Ван Аллена).

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Астронавты пересекали пояс два раза: в течение 3,5 часов на пути к Луне и 2,5 часов обратно, по дороге на Землю. В остальное время члены экипажа находились в относительно безвредной для здоровья зоне.

Curious Droid отмечает, что пояс Ван Аллена миссия Apollo пересекала в его наименее опасных местах и в максимально спокойную космическую погоду, а для защиты кораблей от опасного излучения использовались материалы на основе алюминия, стали и полиэтилена.