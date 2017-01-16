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Девушка Sasha basya обвинила пользователей Twitter в заговоре против себя

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В сети обратили внимание на Twitter-аккаунт девушки с ником Sasha basya (настоящее имя, предположительно, Александра), которая обвинила пользователей во вмешательстве в личную жизнь. По ее мнению, все посты, которые она видит в ленте новостей, посвящены лично ей.

«Я добилась того, что против меня учинили какой-то заговор, а это о многом говорит», — отметила девушка.

Впечатленные самооценкой Sasha basya пользователи попытались объяснить девушке, что авторами размещенных в ее ленте постов являются люди, на которых она подписана, но это не помогло. «Если обо мне говорят, значит, я вызываю либо зависть, либо интерес», — заявила она.

После безуспешных споров и попыток юзеров разубедить ее, девушка начала писать угрозы в адрес тех, на кого она подписана. «А вы вообще в курсе, что писать гадости про человека и распространять про него информацию без его согласия противозаконно и наказывается статьей?» — поинтересовалась она.

В итоге Sasha basya привлекла внимание интернет-троллей, которые принялись издеваться над ней и подговаривать разобраться с обидчиками. «Пишите заявление в полицию, это все серьезно, всех кто пишет обязательно накажут, это стандартная практика», — посоветовал один из них.

Глядя на то, что девушка резко начала набирать подписчиков, некоторые предположили, что под ником Sasha basya скрывается матерый тролль, который только притворяется недалекой девицей. «Я подпишусь, интересно же. А ведь не хотел. Знатный тролль», — заявил Levitkirill.

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