В Новосибирске суд поделил совместно нажитых мейн-кунов

В Новосибирске суд рассмотрел иск мужчины к бывшей сожительнице с требованием отдать ему одного из двух совместно нажитых котов породы мейн-кун. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Оба кота были переданы в единоличную собственность женщине, в пользу мужчины взыскана компенсация в размере пять тысяч рублей. Истец на заседание не явился, пояснив, что не смог собрать достаточных доказательств.

Как ранее сообщал «Сиб.фм», пара прожила вместе несколько лет, после чего решила расстаться. Коты остались у женщины, однако ее гражданский муж, также участвовавший в приобретении животных, захотел забрать одного из них.

Мейн-кун — порода кошек, которая произошла от животных, проживающих на фермах Северо-Восточной Америки в штате Мэн. Отличается крупными размерами и дружелюбным характером.