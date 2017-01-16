В лицо самому ненавистному бизнесмену Америки кинули собачьи фекалии

В лицо американскому бизнесмену Мартину Шкрели (Martin Shkreli), приехавшему на мероприятие в Калифорнийский университет в Дейвисе, предположительно, бросили собачьи экскременты. Об этом пишет New York Daily News, публикуя соответствующую видеозапись.

33-летнего Шкрели, бывшего главу нью-йоркской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals AG, встретили протестующие студенты. Мероприятие с его участием было отменено. Один из участников беспорядков был арестован.

Шкрели, однако, опроверг сообщения о том, что в него бросили именно фекалии, заявив, что это были обычные листья, которые он просто стряхнул с лица.

В 2015 году цена на лекарство Daraprim (пириметамин), применяемое, в частности, в комплексной терапии ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, была поднята Turing Pharmaceuticals с 13,5 до 750 американских долларов за таблетку.

Шкрели, который приобрел патент на медпрепарат в 2015 году, объяснил повышение необходимостью новых дорогостоящих исследований и использования инноваций, поскольку, как отметил бизнесмен, Daraprim выпускался в неизменном виде уже слишком долго (с 1953 года) и имеет немало побочных эффектов.

Шкрели также назвал новый ценник «великолепным бизнес-решением для компании и ее акционеров». Деловой подход бывшего трейдера с Уолл-стрит вызвал возмущение американской общественности. СМИ назвали его самым ненавистным человеком в США.

17 декабря 2015 года Шкрели был арестован по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами. Он покинул свой пост в Turing Pharmaceuticals.