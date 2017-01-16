В Подмосковье похоронили 47 жертв катастрофы Ту-154

На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах прошли похороны 47 погибших в результате катастрофы Ту-154 под Сочи. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает телеканал «360».

Похоронены военнослужащие, в том числе начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков, артисты ансамбля имени Александрова, члены экипажа, а также журналисты. На траурной церемонии присутствовали глава военного ведомства Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы.

На кладбище установлен мемориальный камень, который в будущем заменят скульптурной композицией.

По сообщению «Зебра ТВ», 16 января в Киржачском районе Владимирской области похоронили Валерия Халилова — художественного руководителя ансамбля имени Александрова. Его тело предано земле там, где прошли его детские годы. Такое пожелание содержится в завещании умершего, передает Национальная служба новостей (НСН).

Ранее в понедельник в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве завершилась панихида по директору фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинка, которая также стала жертвой авиакатастрофы. Проститься с ней пришли несколько десятков человек, передает kp.ru. Глинка будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря. В результате погибли 92 человека.