Кудрин посоветовал начать повышение пенсионного возраста в 2019 году

Вопрос повышения пенсионного возраста назрел давно, и начать этот процесс нужно в 2019-2020 годах. Об этом в понедельник, 16 января, заявил бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, сообщает ТАСС.

Накопить существенный экономический ресурс после изменения сроков выхода на пенсию Россия сможет через полтора десятка лет. «При переходе на новый пенсионный возраст за первый год только небольшая группа работающих продолжат свою работу и не выйдут на пенсию, а задержатся на полгода. Затем появится новая группа, и так процесс растянется на 10-16 лет», — сказал Кудрин.

По его словам, эффект будет накапливаться, сумма, остающаяся на пенсионеров, каждый год расти. «Первые годы это будет небольшая сумма, а к концу процесса станет очень солидной», — подчеркнул он. При этом повышение возраста не коснется уже вышедших на пенсию россиян, а затронет только тех, кто собирается завершить трудовую деятельность в будущем, пояснил председатель совета ЦСР.

В конце 2016 года Кудрин заявил, что постепенное повышение пенсионного возраста в России до 63 лет займет от восьми лет.

12 октября министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в проект федерального бюджета на 2017-2019 годы не включено повышение пенсионного возраста, а также увеличение налоговой нагрузки.

В 2015-м средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года. При этом мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.