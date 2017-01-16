Christophe Claret представил на SIHH-2017 часы в архитектурном стиле

Независимый часовой бренд Christophe Claret представил на SIHH-2017 новую модель Maestro. Архитектура часов со ступенчатыми мостами навеяна стилем зодчества эпохи Карла X, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Новинки предлагаются в 42-миллиметровых корпусах из розового золота 5N или титана пятого класса. Часы оснащены выпуклым индикатором даты оригинальной формы, а также функцией 3D Memo: индикатор можно настроить на регулярное напоминание о каком-либо важном для владельца часов действии или явлении. Каждый из двух вариантов модели выпущен ограниченной серией из 88 экземпляров.

Фото: пресс-служба Christophe Claret

Часовая марка Christophe Claret основана в 1987 году в Ла-Шо-де-Фон (Швейцария) выходцем из Франции Кристофом Кларе. Первоначально называлась RPC. В 1991 году Кларе стал единственным собственником компании и дал ей свое имя. В 1999 году он перевел производство в Ле-Локль, где организовал независимую часовую мануфактуру, самостоятельно разрабатывающую и реализующую проекты часовых механизмов. На SIHH Christophe Claret представляет свои часы в отдельном пространстве, отведенном для независимых часовщиков.