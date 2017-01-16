Стриптизерши попросили Минтруд разработать для них должностные инструкции

Ассоциация стриптиз-клубов (АСК) России, зарегистрированная Минюстом, направила министерству труда предложение ввести должностные инструкции для специальности «флирт-актриса». Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По мнению авторов инициативы, рынку стриптиз-клубов необходима легализация в правовом поле и четкое регулирование. Новый термин объясняется стремлением дистанцироваться от недобросовестных заведений.

Флирт в АСК называют комплексной дисциплиной, включающей в себя танец, искусство эстетического обнажения, а также психологические и разговорные навыки. «Актриса флирта должна уметь владеть стрип-пластикой и базовыми современными танцевальными техниками, в том числе у пилона; поддерживать себя в идеальной физической форме, ухаживать за кожей, волосами и так далее», — отметили в пресс-службе ассоциации.

Помимо этого, в проекте документа, направленного Минтруду, прописаны права работниц отрасли. Они могут отказаться от недопустимого телесного контакта, обращаться за помощью к охране и администраторам заведений. В то же время актрисам будет запрещено оказывать интимные услуги на территории клуба, оскорблять клиентов и выступать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.