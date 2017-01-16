Унесенного течением серфера нашли в шести километрах от берега

Команда грузового судна спасла серфера, унесенного течением в открытое море, у берегов Австралии. Об этом сообщает ABC News.

37-летнего туриста из Японии подхватило течение, когда он занимался серфингом в районе австралийского города Вуллонгонг. Мужчина пытался сопротивляться и грести к берегу, но волны были слишком высокими и несли его в океан.

Всю ночь серфер дрейфовал по морю, вцепившись в свою желтую доску. На следующий день его заметили с борта контейнеровоза MSC Damla примерно в шести километрах от берега.

Когда турист приблизился к 300-метровому судну, ему кинули спасательный круг, а затем подняли на борт. Команда Damla одела, накормила и напоила японца, а затем сообщила о нем властям.

В общей сложности турист провел в воде около 16 часов.

12 ноября сообщалось, что новозеландец и его шестилетняя дочь 27 дней дрейфовали без связи на сломанном катамаране по Тасманову морю.