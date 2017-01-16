Бизнес-омбудсмен Титов поехал на инаугурацию Трампа

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов будет присутствовать на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила глава аппарата бизнес-омбудсмена Татьяна Марченко, передает ТАСС в понедельник, 16 января.

«Он уже улетел в США, чтобы принять участие [в инаугурации]», — cказала Марченко.

14 января сообщалось, что у представителей Демократической партии США возникли трудности с получением билетов на церемонию. Республиканцы получили приглашения автоматически, а им пришлось делать специальный запрос.

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На прошлой неделе стало известно, что Москву на церемонии вступления в должность избранного американского президента будет представлять посол России в США Сергей Кисляк.

Инаугурация Трампа, победившего на ноябрьских выборах, состоится 20 января. По данным ТАСС, на Капиталийском холме у здания Конгресса в Вашингтоне заканчивается монтаж платформы, с которой республиканец принесет присягу в качестве президента Соединенных Штатов.