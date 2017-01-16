Британским туристам посоветовали побывать в России в 2017 году

Сотрудники британской газеты The Telegraph рекомендовали своим соотечественникам съездить на отдых в Россию в 2017 году. Пишущие о туризме журналисты Бен Росс (Ben Ross), Ник Тренд (Nick Trend) и Хью Моррис (Hugh Morris) рассказали об этом в опубликованном изданием видео.

Они напомнили, что в этом году в России будут отмечать столетие Октябрьской революции 1917 года. Тренд, в свою очередь, указал, что Россию и Британию объединяет общее культурное наследие. Он призвал съездить в Россию, чтобы заново открыть эти связи.

Туристам посоветовали прибыть в Санкт-Петербург и обязательно посетить Зимний дворец и другие достопримечательности города. Журналисты призвали не забывать и о Москве, где, по их словам, «создается реальное ощущение власти и истории».

