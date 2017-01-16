Подводного червя-убийцу показали на видео

YouTube-канал Smithsonian Channel представил видео, в котором показано, как охотится пурпурный австралийский червь Eunice aphroditois. Это хищное животное достигает двух метров в длину и обитает на морском дне Индо-Тихоокеанской области и Атлантического океана.

E.aphroditois зарывается в грунт, оставляя на поверхности рот с длинными острыми зубами. Червь может захватывать ими крупную рыбу, осьминогов и других животных, уволакивая их в свою нору. У него отсутствуют глаза, однако жертв он чувствует с помощью пяти усиков (антенн), которые улавливают движение воды. Схватив добычу, червь впрыскивает яд, который парализует или убивает ее.