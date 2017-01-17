Alibaba объединился с модными брендами для борьбы с подделками

Китайская фирма Alibaba начала кампанию по борьбе с подделками на своих торговых площадках, сообщает The Fashion Law. Для этого будет налажено сотрудничество с модными брендами, торговыми ассоциациями и экспертами в области интеллектуальной собственности, Среди партнеров: Louis Vuitton, Swarovski и другие марки.

Предполагается, что такле сотрудничество позволит участникам рынка делиться с компанией своим опытом в области интеллектуальной собственности, а взамен Alibaba будет предоставлять членам альянса данные и техническую поддержку в борьбе сподделками.

Компания Alibaba основана в 1999 году китайским предпринимателем Джеком Ма и специализируется на электронной коммерции.

В конце 2016 года по решению правительства США компанию снова занесли в черный список пиратских рынков, откуда компания была исключена четыре года назад. Такое решение представители фирмы назвали политически мотивированным.