Муромского врача скорой отправили под суд после смерти трехлетней пациентки

Муромского врача скорой помощи будут судить после смерти трехлетней девочки. Об этом во вторник, 17 января, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Владимирской области.

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей»).

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7 декабря 2015 года на Муромскую станцию скорой помощи поступило сообщение от сотрудника Молотицкой амбулатории о задыхающемся ребенке. Экстренный вызов передали врачу-педиатру, которая должна была перед выездом проверить укомплектованность бригады оборудованием и препаратами. Однако, по данным следствия, она нарушила установленные правила.

«Узнав об отсутствии бензина в специализированной машине, она не потребовала замены автомобиля, а распорядилась проехать на заправку, в результате время прибытия к маленькому пациенту было превышено на 39 минут», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что педиатр прибыла на вызов в село Молотицы без кислородной станции и с неполным набором инструментария. Также, по данным следствия, врач неправильно выбрала тактику организационных мероприятий и недооценила тяжесть состояния здоровья ребенка. Отмечается, что врач рассчитывала доставить пациентку в реанимацию, однако девочка умерла по пути в больницу.

По результатам ведомственной проверки, трое сотрудников скорой помощи были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, были приняты меры к доукомплектованию служебного автотранспорта современным медицинским оборудованием.