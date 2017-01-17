Бывший министр обороны Украины вновь пообещал парад победы в Севастополе

Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей снова пообещал провести военный парад в Севастополе. Об этом он сказал во вторник, 17 января, в интервью изданию «Сегодня.ua».

Гелетей ответил таким образом на вопрос, не стал ли он более осторожным, после того, как в 2014-м предрек проведение торжественного марша украинских военных в Севастополе. «Искренне сказал, что верю в победу Украины, как и в то, что в честь победы в Севастополе пройдет парад, и Крым будет возвращен в состав Украины. Могу то же самое повторить и спустя два с лишним года, не изменив ни единого слова», — сказал он.

12 января депутат Верховной Рады Андрей Тетерук заявил, что украинская армия способна победить российскую и пройти маршем в центре Москвы.

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В 2014-м году Гелетей, только что назначенный министром обороны, в Раде пообещал провести в Севастополе парад победы.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Валерий Гелетей возглавляет управление государственной охраны Украины, в 2014-м занимал пост министра обороны. Был уволен с этой должности после того, как украинская армия потерпела поражения от ополченцев Донбасса под Иловайском и Изварино.

