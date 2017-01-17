Кремль раскрыл причины ремонта помятого президентского самолета

Ремонт самолета Ил-96-300, на котором передвигается президент России, не связан с нештатной ситуацией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил данную работу техническим обслуживанием, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд "Россия", которыми пользуется глава государства, естественно, они подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются», — пояснил официальный представитель Кремля.

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По информации «Известий», президентский Ил-96 поврежден. Номер борта неизвестен, в тендере на сайте госзакупок он не указан из соображений безопасности. Газета выяснила, что у этого воздушного судна имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора.

В Управделами главы государства отказались от комментариев по поводу обстоятельств инцидента, в результате которого самолет получил эти повреждения. В ведомстве отметили, что подобные происшествия бывают в практике и частных, и государственных авиаперевозчиков.

Песков в свою очередь заверил, что ремонт воздушного судна не повлияет на график президента, поскольку имеется резервный борт.

В ноябре 2016 года Ил-96, на котором летели в Перу на саммит АТЭС журналисты и члены российской делегации, сломался в Лиссабоне, где осуществлялась его дозаправка. В результате пассажиров пришлось отправить в пункт назначения запасным самолетом.