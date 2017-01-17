СМИ сообщили о повреждениях президентского самолета

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, получил повреждения и нуждается в ремонте. Об этом пишут во вторник, 17 января, «Известия».

Как следует из тендера на проведение технического обслуживания самолета, размещенного на сайте госзакупок, речь идет о Ил-96 под номером 96020. По информации сайта russianplanes.net, данный самолет впервые поднялся в воздух в 2012 году, последний полет совершил 9 декабря 2016 года.

У Ил-96 имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Максимальная цена контракта на ремонт борта составляет 80 миллионов рублей.

Как отмечают «Известия», данный самолет нередко используется в ходе зарубежных поездок Путина. В частности, этим бортом он летал в октябре 2016 года в Берлин на переговоры глав государств нормандской четверки, а в сентябре — в Китай на саммит G20.

В управлении делами президента РФ отказались раскрывать обстоятельства происшествия, отметив, что подобные инциденты случаются в практике как частных, так и государственных авиаперевозчиков. «Воздушное судно снимается с рейса, если в процессе предполетного осмотра воздушного судна обнаруживаются в том числе повреждения (вмятины) обшивки или трещины на лобовом стекле или иллюминаторах, в соответствии с действующими техническими условиями. Для устранения вмятин на воздухозаборнике двигателя (которые нередко встречаются при эксплуатации всех типов ВС) предусмотрена стандартная оперативная процедура», — пояснила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что ремонт лайнера не скажется на графике Путина. «Это никак не повлияет. Есть резервный самолет», — сказал он.

В ноябре 2016 года Ил-96, на котором летели в Перу на саммит АТЭС журналисты и члены российской делегации, сломался в Лиссабоне, где осуществлялась его дозаправка. В результате пассажиров пришлось отправить в пункт назначения резервным бортом.