Польских дипломатов отказались пускать из Белоруссии в Россию

Российские пограничники отказались пропустить на территорию Смоленской области две группы польских дипломатов, прибывших через Белоруссию. Об этом во вторник, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пограничного управления ФСБ по региону Александра Лазненко.

По его данным, два автомобиля с дипломатическими номерами были остановлены на трассе Москва — Минск. Граждане Польши пытались пересечь российско-белорусскую границу через пункт пропуска Красная Горка, отмечает РИА Новости.

«Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в РФ граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах», — уточнил Лазненко. Он добавил, что на российско-белорусской границе нет погранпостов, однако на трассе при въезде в РФ постоянно дежурит пограничный наряд.

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12 сентября 2016 года посольство Польши в Москве направило России ноту, в которой утверждалось, что российские пограничники на границе с Белоруссией якобы не пропускают в РФ поляков. По данным польских СМИ, официальное заявление было направлено после того, как сотрудник дипмиссии не смог проехать через КПП на территорию России.

В Совете Федерации заявили, что «российские пограничники действовали строго по закону». «Польская сторона буквально вынуждает нас строить с ней отношения на сугубо формальной основе», — добавил зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.