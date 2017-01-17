Армия Сирии вернула ряд позиций на подступах к Дейр-эз-Зору

Подразделения сирийской армии и отряды ополченцев вернули под контроль ряд потерянных ими позиций на подступах к Дейр-эз-Зору в 420 километрах от Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Al-Mayadeen.

Войска вытеснили террористов «Исламского государства» с захваченных ими высот Джебель-эс-Сурда в районе расположения военного аэродрома, что позволило перебросить по воздуху воинские подкрепления.

Банды ИГ начали штурм аэродрома и городских районов, находящиеся под защитой сирийской армии, в пятницу, 13 января. По данным командования, к Дейр-эз- Зору были заранее переброшены подкрепления, в том числе из соседнего Ирака и Пальмиры. Противник захватил армейские посты в пригороде Мухендисин и закрепился в предместьях Сарият-Джунейд, Макабис-эль-Баллук и Эль-Макабир.

Также сообщалось, что террористы смогли окружить авиабазу, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков.

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В настоящее время продолжаются ожесточенные бои в Мадинат-Уммаль на окраине города, куда просочились террористы. Защитники отбили их атаки в районе студенческого общежития и у эстакады Панорама на южном въезде в город.

Боевики ведут обстрел жилых кварталов. В ходе одного из них погибли четверо мирных жителей, есть раненые. Информация о ранении губернатора провинции Дейр-эз-Зор Мухаммеда Ибрагима Самра не подтвердилась.

Это не первая попытка террористов ИГ захватить Дейр-эз-Зор. В январе 2016 года под прикрытием плохой погоды, заставившей снизить активность применения российской авиации в Сирии, им удалось продвинуться на некоторых направлениях. В одном из захваченных районов боевики устроили массовую казнь местных жителей, убив более 300 человек.

В Дейр-эз-Зоре, где находится последний форпост сирийской армии на Евфрате, проживают около 200 тысяч человек. Осада города и его окрестностей продолжается с 2014 года.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.