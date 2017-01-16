Reuters рассказало о штурме боевиками ИГ осажденного города Дейр-эз-Зор в Сирии

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), штурмуют город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, который находится в осаде с мая 2015 года. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, Reuters со ссылкой на военный источник в сирийской армии.

По информации телеканала Al-Mayadeen, террористы смогли окружить авиабазу, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков. «Это одно из самых ожесточенных нападений ИГ на аэропорт и его окрестности. Кажется, ИГ задействовало серьезные силы», — отметил источник Reuters.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, расположенной в Лондоне, в боях убиты не менее 82 человек. Правозащитники утверждают, что террористы перерезали дорогу, связывающую авиабазу с остальной частью города, однако собеседник Reuters эту информацию опроверг.

Материалы по теме Между Пальмирой и не Пальмирой Что делать сирийской армии после штурма Алеппо

Губернатор одноименной провинции Дейр-эз-Зор Мухаммед Ибрагим Самра подтвердил факт ожесточенных боестолкновений. В свою очередь, государственное информационное агентство SANA сообщило, что сирийские военные уничтожили на подступах к городу десятки боевиков.

Это не первая попытка террористов захватить Дэйр-эз-Зор. Так в январе 2016 года под прикрытием плохой погоды, заставившей снизить активность применения российской авиации в Сирии, им удалось продвинуться на некоторых направлениях. В одном из захваченных районов боевики ИГ устроили массовую казнь местных жителей, убив более 300 человек.