Вице-президент США Джо Байден назвал Россию главной угрозой мировому либеральному порядку. Об этом сообщает Reuters.

«При президенте Путине Россия использует все имеющиеся у нее возможности для того, чтобы развалить европейский проект, испытать на прочность страны Запада и хочет вернуться к политике разделения сфер влияния», — заявил политик, выступая на Всемирном экономичесокм форуме в Давосе.

«Многие страны Европы, в которых в этом году должны пройти выборы, столкнутся с попытками вмешательства в избирательный процесс со стороны России. Это произойдет, я вам это обещаю», — добавил он.

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Накануне, 17 января, в аналогичном ключе высказалась спецпредставитель США при ООН Саманта Пауэр в ходе своей последней пресс-конференции в этой должности.

По ее словам, Россия отправила «маленьких зеленых человечков» для захвата Крыма, поддерживает незаконные вооруженные формирования на востоке Украины, помогает сирийскому режиму убивать свой собственный народ и подрывает доверие к демократическим режимам. Пауэр отдельно остановилась на том, что, по данным американской разведки, Россия ведет активные кибератаки на США и союзников Вашингтона.

Тем не менее Пауэр отметила, что диалог между странами жизненно необходим и именно при сотрудничестве Москвы и Вашингтона мировому сообществу удавалось добиваться наиболее значительных успехов — например, ограничения ядерной программы Ирана, ликвидации сирийского арсенала химического оружия и определения нового главы ООН.

Полномочия представителей нынешней администрации США истекают 20 января в связи с вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа.

