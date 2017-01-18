Обама помиловал фигуранта дела о разглашении информации про вирус Stuxnet

Президент США Барак Обама помиловал бывшего заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала морской пехоты в отставке Джеймса Картрайта, осужденного по делу об утечке в СМИ информации об американских кибератаках на Иран. Об этом сообщает Reuters.

Картрайт в октябре признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР в ходе расследования утечек секретной информации. Он лгал во время допроса по поводу книги, написанной корреспондентом газеты The New York Times. Картрайт отрицал, что является источником утечки.

Как сообщил чиновник в Белом доме, Обама, принимая решение о помиловании, принял во внимание тот факт, что Картрайт не выдал то, что журналист не знал, то есть не разгласил сведения. Его комментарии были направлены на предотвращение публикации материалов, которые могли бы повредить интересам национальной безопасности.

В 2012 году The New York Times сообщила о существовании американской секретной программы, направленной на вывод из строя иранских центрифуг. По данным издания, именно Картрайт был руководителем этой программы, запущенной при президенте Джордже Буше-младшем.

Имеется в виду вирус Stuxnet, атаковавший в 2010 году компьютеры иранских ядерных станций. Он вывел из строя центрифуги, использовавшиеся для обогащения урана. Создание вируса приписывали американским и израильским спецслужбам.

Картрайт был помилован одновременно с принятием решения о смягчении приговора информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг. Осужденному на 35 лет тюрьмы рядовому американской армии Брэдли Мэннингу, впоследствии юридически сменившему пол на женский, предстоит отбыть лишь семилетний срок, информатор выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

В общей сложности Обама за время работы на посту президента смягчил наказание для 1385 федеральных заключенных.