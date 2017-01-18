Культура
 
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Pixar показал скрытую связь между своими мультфильмами

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Анимационная студия Pixar смонтировала в один видеоролик сцены из своих мультфильмов, которые перекликаются между собой. Об этом в среду, 18 января, пишет The Independent. В клипе главные герои одних лент становятся эпизодическими персонажами или элементами декора в других.

На видео, в частности, присутствуют кадры из мультфильмов «Головоломка», «Хороший динозавр», «Корпорация монстров», «Храбрая сердцем», «Тачки», «Вверх!», «Суперсемейка», «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «В поисках Немо» и трилогии «История игрушек».

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