Pixar показал скрытую связь между своими мультфильмами

Анимационная студия Pixar смонтировала в один видеоролик сцены из своих мультфильмов, которые перекликаются между собой. Об этом в среду, 18 января, пишет The Independent. В клипе главные герои одних лент становятся эпизодическими персонажами или элементами декора в других.

На видео, в частности, присутствуют кадры из мультфильмов «Головоломка», «Хороший динозавр», «Корпорация монстров», «Храбрая сердцем», «Тачки», «Вверх!», «Суперсемейка», «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «В поисках Немо» и трилогии «История игрушек».