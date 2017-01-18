Луганские ополченцы ввели таможенный контроль на границе с ДНР

Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) запретил перевозить в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) товары и транспортные средства коммерческого назначения, минуя пункты таможенного контроля. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба совмина.

В постановлении подчеркивается, что без таможенного контроля можно провозить предметы, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, предназначенные для личного пользования граждан. Физическим лицам можно беспрепятственно, но не чаще, чем раз в сутки, ввозить и вывозить, в частности, до трех килограммов мяса, не более трех литров молока и пяти литров растительного масла, до 50 килограммов овощей и такое же количество фруктов. Алкоголь и сигареты могут иметь при себе лица, достигшие 21 года.

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Днем ранее глава ДНР Александр Захарченко объяснил невозможность объединения республик Донбасса. По его словам, он и глава ЛНР Игорь Плотницкий — «подписанты минских соглашений». «Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — пояснил Захарченко.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции против данных регионов.