США, Куба и Мексика поделят восточную часть Мексиканского залива

США, Куба и Мексика в ближайшее время подпишут соглашение о разделе восточной части Мексиканского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Переговоры о разделе длились полгода и успешно завершились три недели назад. Как уточнили источники агентства, действующая администрация президента США стремится подписать соглашение до того момента, как избранный лидер государства Дональд Трамп вступит в должность. Предположительно, церемония состоится в среду, 18 января.

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Восточная часть Мексиканского залива, как считается, богата нефтяными и газовыми месторождениями, однако юридический статус этой акватории до сих пор не определен.

Отношения между Кубой и США начали постепенно улучшаться в декабре 2014 года, когда президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о начале нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, ослаблен ряд антикубинских санкций. Однако введенное американскими властями в 1960 году торговое эмбарго снято не было.

В ходе предвыборной кампании кандидат от республиканцев Дональд Трамп, избранный позже президентом США, пригрозил, что разорвет соглашение о нормализации отношений с Кубой, если правительство в Гаване не предложит лучшие условия.