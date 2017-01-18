Сенатор от Крыма объяснил очередной иск Киева против России нехваткой внимания

Очередной иск Украины в Международный суд ООН является одним из способов киевских властей напомнить о себе международному сообществу. Такую точку зрения высказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру».

«Интерес к Украине падает, доверие к нынешнему руководству падает как внутри страны, так и за пределами. Все это делается для того, чтобы привлечь внимание», — сказал он.

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Цеков предположил, что на суде Киев вновь попытается доказать военное вмешательство Москвы в конфликт на востоке Украины. Он напомнил, что Москва не единожды заявляла, что никаких российских войск на территории Донбасса нет. «Война, которая идет на востоке Украины, — это война гражданская», — отметил сенатор.

17 января Международный суд ООН подтвердил получение иска Украины против России. В частности, Киев обвиняет Москву нарушении прав миллионов украинских граждан, финансировании актов терроризма, а также в усилении «вмешательства в украинские дела».

Ранее во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной нового иска в Международный суд ООН.

В сентябре 2016 года Киев подал против Москвы иск в связи с нарушением Конвенции по морскому праву. Россию обвинили в добыче нефти и газа на морском шельфе Украины, а также в порче экологической обстановки на Черном море.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров своей оккупированной территорией. В Москве считают вопрос о статусе полуострова закрытым.