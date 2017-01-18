Израиль разработал новую систему ПВО средней дальности

Израильская государственная компания Israel Aerospace Industries разработала новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности ABISR, который позиционируется в качестве младшего элемента в системе оружия Barak. Об этом сообщает российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) со ссылкой на Jane's.

ABISR, разрабатываемый с 2006 года, имеет новую облегченную по сравнению с Barak LR зенитную ракету с дальностью стрельбы до 35 километров. Как пишет издание, комплекс готов к серийному производству.

Комплекс ABISR позиционируется как главным образом подвижный наземный, но может также быть использован как корабельный. Ракета имеет такую же длину и диаметр корпуса, как и ракета ЗРК Barak LR, но стартовая масса ракеты меньше, в основном за счет использования одноступенчатого твердотопливного двигателя вместо двухступенчатого.

Как отмечает bmpd, Israel Aerospace Industries произвела в Израиле восемь практических испытательных пусков ABISR по реальным целям 16-17 марта 2016 года. Всего было произведено 10 испытаний, в том числе в порядке демонстрации представителям индийской армии для предложения комплекса на индийский тендер на ЗРК малой и средней дальности по программе QRSAM.