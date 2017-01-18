Парень заставил девушку поверить в обман с помощью превращения курток в кровать

Отдыхающий в баре молодой человек заставил свою девушку поверить в то, что он остался дома, с помощью «превращения» курток в кровать. Необычные фотографии были опубликованы в Twitter-аккаунте пользователя Jamesgreatorex3, который запечатлел хитрый обман на камеру смартфона.

«Пытается доказать девушке, что остался в кровати», — подписал он один из снимков.

За два дня пост Jamesgreatorex3 стал вирусным, набрав более 212 тысяч лайков и 73 тысячи ретвитов и расколов пользователей социальной сети на два враждующих лагеря.

Некоторым действия молодого человека не понравились. Им показалось, что таким образом он в очередной раз доказывает, что девушкам не стоит доверять своим возлюбленным. «А потом парни удивляются, почему это женщины не доверяют им», — возмутился один из них.

Другие, несмотря на множество негативных комментариев, оценили креатив парня. «Мои кореша делают точно так же! Постоянно вожу подушку с собой в машине», — отметил юзер с ником Trillmarn.