Обсуждению реформ в России отвели 300 лет

Обсуждение и проведение реформ будет актуальным для России и других стран всегда. Об этом в среду, 18 января, заявил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау, сообщает Rambler News Service.

«Если говорить об институциональных реформах, то эта повестка и 300 лет может быть актуальна», — сказал Мау. По его словам, во всех развитых странах проблемы экономического роста упираются в структурные и институциональные реформы. «Это прежде всего развитие транспортной инфраструктуры и человеческого капитала, конкуренция, ответственная бюджетная и денежная политика, стимулирование диверсификации», — отметил ректор РАНХиГС.

Сейчас правительство успешно снижает инфляцию и делает шаги к диверсификации экспорта. «Это подводит нас к другому уровню понимания экономики и управления ею, к другим институциональным реформам и структурным приоритетам», — указал экономист.

Мау считает, что в России необходимо сохранить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц, а налоговая система должна быть простой и изменяться как можно реже. При этом падение заработков российского среднего класса является «сдутием пузыря» 2000-2008 годов, когда доходы населения росли быстрее, чем ВВП страны, уверен Мау.

10 января ректор РАНХиГС предоставил бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву положительную характеристику в суд.

В октябре 2016 года РАНХиГС опубликовала результаты исследования, согласно которым около 30 процентов россиян считают, что не имеют возможности увеличить свои доходы и повысить уровень жизни, не нарушая закон.