Сотрудник «Матроской тишины» продавал телефоны арестованным

Старший сержант внутренней службы 27-летний Александр Толочкин, младший инспектор второй категории дежурной службы ФКУ СИЗО-1 «Матросская Тишина» УФСИН России по городу Москве изобличен в том, что продавал заключенному мобильные средства связи. Об этом «Ленте.ру» заявила Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«По версии следствия, в начале декабре 2016 года Толочкин приобрел мобильный телефон, который пронес на территорию следственного изолятора и передал его следственно-арестованному. В тот же день заключенный посредством электронной платежной системы перечислил на Толочкину 20 тысяч рублей. Через несколько недель он повторно обратился к тому же заключенному с предложением приобрести у него второй мобильник. В результате сержант получил более 37 тысяч рублей», - рассказала Юлия Иванова.

Она уточнила, что оба запрещенных в СИЗО мобильных телефона были обнаружены сотрудниками ФСИН в ходе обыска камеры и задержанных. И почти сразу была установлена личность подозреваемого. Уголовное дело возбуждено 16 февраля по части 3 статьи 290 УК РФ — «получение взятки»

В среду, 18 января, следствие попросило суд об избрании в отношении Александра Толочкина меры пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В ноябре 2016 года уголовное дело по такой же статье УК было возбуждено в отношении начальника уголовно-исполнительной инспекции московского управления ФСИН Евгения Вербецкого и его заместителя Романа Клименко. По версии следствия, подозреваемые за денежное вознаграждение обещали содействие в назначении одного из офицеров ФСИН на вышестоящую должность и покровительство по службе. 1 ноября в служебном кабинете Вербецкий и Клименко были задержаны при получении 300 тысяч рублей.