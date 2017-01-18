В Госдуме назвали лучшего президента для Украины

Новым президентом Украины должен стать глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, считает депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру» в среду, 18 января.

«Я глубоко убежден, что если бы был такой руководитель, как Александр Захарченко, то ситуация на Украине была бы совершенно иной. И войны бы не было, и братские народы жили бы в дружбе», — сказал парламентарий.

Тайсаев выразил уверенность, что Захарченко сможет объединить страну. «Он своей жизнью доказал, что может повести за собой людей, что для него очень ценны русские традиции», — отметил он.

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По мнению политика, в настоящий момент власть в Киеве находится в руках фашистов. «Наша задача сделать так, чтобы эти фашиствующие элементы поскорей ушли», — резюмировал парламентарий.

Ранее в среду Захарченко заявил, что убивал своих врагов, преисполняясь любовью. Он также пояснил, что это чувство позволяет ему спокойно относиться и к возможным новым покушениям.

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что американские власти недовольны деятельностью президента Петра Порошенко и рассматривают кандидатуры, способные его заменить.

1 декабря прошлого года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко готов оставить пост главы государства. По ее словам, украинский лидер перед уходом «стремится как можно больше заработать». После этого Тимошенко предложила упразднить должность президента Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.