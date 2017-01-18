Прекращено возбужденное по «закону Яровой» дело преподавателя йоги

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело против преподавателя йоги Дмитрия Угая за незаконную миссионерскую деятельность. Об этом в среду, 18 января, сообщает «Медиазона».

Дело закрыто за отсутствием состава преступления.

Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Оно рассматривалось по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ («Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе вероисповедания»), появившейся в результате принятия «закона Яровой».

Материалы по теме Дембельский пакет Как изменится жизнь россиян после вступления в силу поправок Яровой

На заседании суд допросил полицейского Арсена Магомедова, который составлял протокол в отношении Угая, который показал, что задержал Угая по заявлению от местного жителя Наиля Насибулина.

«О йоге он рассказывал не как о физическом упражнении, а как о связи с богом. На всей лекции я не присутствовал, слушал только минут десять. У организатора фестиваля пояснения не брал. Но опросил свидетелей лекции», — рассказал полицейский.

Свидетель Мария Тресикова заверила, что на лекции Угай пропагандировал вайшнавизм и предлагал слушать религиозные тексты. Защита преподавателя йоги спрашивала у заявителя Насибулина, действительно ли члены его семьи ушли в секту, но суд этот вопрос снял.

18 января стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) напомнила операторам связи о необходимости заложить в бюджет 2017 года средства для исполнения закона Яровой.

Ранее в январе против уголовного преследования Угая выступил протодиакон Андрей Кураев. «Если это была лекция частного лица, который представляет людям свое частное мнение, то нет никаких оснований его задерживать, арестовывать», — сказал Кураев в интервью Национальной службе новостей (НСН).

Президент Федерации йоги России Сергей Репин в свою очередь выразил удивление тому, что дело Угая дошло до суда. По его словам, темой лекции была духовная практика, а не религия, передает телеканал «360».