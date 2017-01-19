В районе катастрофы Ту-154 нашли американский бомбардировщик

Спасатели, силовики и военные, участвовавшие в поисковой операции в районе катастрофы самолета Ту-154 близ Сочи, обнаружили на дне Черного моря американский бомбардировщик семейства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам источника, знакомого с ходом операции, находка была сделана еще в декабре прошлого года. «На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмоторного самолета, по маркировке которого удастся точно установить его принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа», — рассказал собеседник агентства.

Согласно предварительным данным, боевая машина состояла на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка и упала в море при взлете с аэродрома Адлера в ноябре 1942 года. Данные самолеты поставлялись Советскому Союзу по программе ленд-лиза.

Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря. В результате погибли 92 человека. Основная фаза поисковой операции была завершена спустя пять дней после катастрофы.