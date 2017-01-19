Ford сформулировал потребительские тренды современного общества

Интернет предлагает потребителям слишком большой выбор товаров, люди больше не доверяют техническому прогрессу и не хотят быть пунктуальными. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Ford, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 19 января.

К таким выводам пришли менеджеры по глобальным потребительским трендам. Потребитель часто отказывается от покупки, когда сталкивается в интернете с невероятно широким выбором товаров. Согласно исследованию, 73 процента взрослых людей считают, что они не нуждаются в таком разнообразии товаров.

Другой важный тренд — разочарование в идее богатства. Для 77 процентов опрошенных в возрасте 18-29 лет оно перестало быть синонимом счастья, а показная роскошь вызывает отторжение.

Общество также стало разочаровываться в техническом прогрессе. Несмотря на то что современные технологии сделали жизнь удобнее, 47 процентов опрошенных считают, что они также сделали людей глупее. При этом этическая сторона технологий волнует 86 процентов опрошенных по всему миру.

Время перестает быть ценным ресурсом. Люди больше не видят преимуществ в пунктуальности, а манера откладывать дела на потом стала общественной нормой.

10 января президент Ford Sollers Марк Овенден заявил, что ситуация на российском авторынке остается крайне сложной, однако компания видит признаки стабилизации спроса.