Разработчик пожаловался на проблемы с созданием головок самонаведения для ПЗРК

В сфере разработки инфракрасных головок самонаведения (ГСН) в России сложилась «плохая ситуация». Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» Валерий Кашин.

«Если в СССР было много разработчиков, которые конкурировали, и это способствовало высокому качеству изделий, то сейчас мы испытываем дефицит разработчиков ГСН. Реально есть пока только один — АО "ЛОМО"», — рассказал он.

Кашин отметил, что принципиально новая головка за последние 20 лет создана только одна — для нового переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба». При этом, по его словам, вопрос создания ГСН является очень важным, «так как общее развитие вооружений идет в сторону решения задачи по принципу "выстрелил-забыл-поразил"».

«Если раньше преобладающее количество средств управляемого вооружения было построено по командному принципу, когда наземная система вырабатывала команды, а ракета была тупым исполнителем, то теперь интеллект и потенциал для обработки информации переносится на ракету», — утверждает Кашин.

ПЗРК 9К333 «Верба» был разработан в первой половине 2010-х годов на замену комплексам «Игла». Принят на вооружение в 2014 году. От предшественника отличается новой трехдиапазонной ГСН с высокой чувствительностью и помехозащищенностью.