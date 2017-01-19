Правительство продлило запрет на экспорт кожевенного полуфабриката

Правительство России продлило запрет на вывоз кожевенного полуфабриката за пределы страны. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Запрет будет действовать с 1 февраля до 1 августа 2017 года.

В документе поясняется, что такая мера необходима для обеспечения гособоронзаказа. Кожевенная продукция относится к «существенно важным для внутреннего рынка» товарам, говорится в постановлении.

Действие предыдущего ограничения закончилось 18 января 2017 года.

15 июля 2016-го по инициативе Минпромторга правительство России продлило действие запрета на вывоз из страны кожевенного полуфабриката «вет блю» на период с 18 июля 2016 года по 18 января 2017-го. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято с целью предотвратить критический недостаток на внутреннем рынке кожевенных ресурсов.

Как показала практика, за время действия предыдущего периода запрета (1 октября 2014 года) объем более глубокой переработки кожи в 2015 году увеличился на 15,7 процента. По итогам пяти месяцев 2016 года рост объемов производства кожи к аналогичному периоду 2015 года составил 15 процентов. Также производители кожевенной подотрасли констатировали увеличение загрузки российских заводов и постепенное повышение выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью.