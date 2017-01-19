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24-летняя подчиненная Авакова предложила украинцам самим тушить пожары

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Заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева объявила о наборе пожарных, которые будут служить на общественных началах. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook в четверг, 19 января.

Она подчеркнула, что «сеть пожарных команд недостаточно разветвлена, ее необходимо развивать», в том числе и на общественных началах. «В условиях всеобщей децентрализации делать это через государственную систему — нецелесообразно», — выразила мнение Деева.

«Почему добровольцы? Во-первых, это привлечение граждан к участию в общественной жизни (...), воспитание настоящих героев. Во-вторых, есть реальная возможность увеличить пожарную команду, не увеличивая расходы на содержание пожарной команды», — объяснила она.

В ноябре 2016-го замглавы МВД сказала, что не ожидала стать объектом травли после своего назначения. При этом, по словам Деевой, она и ее семья ожидали острой реакции. «Ни один человек не заслуживает травли» — заявила 24-летняя чиновница.

Ранее в том же месяце Деева заняла пост заместителя главы МВД Украины по вопросам евроинтеграции. Сразу после назначения в соцсетях получили распространение ее откровенные фотографии. Комментируя скандальные снимки, глава ведомства Арсен Аваков сказал, что девушка имеет право на частные фото, а те, кто ее критикует, проявляют ханжество.

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